Protagonista de Malcolm el de en medio confesó tener una enfermedad en el cerebro

Frankie Muniz es conocido por ser el papel de Malcolm en la famosa serie televisiva Malcolm el de en medio, sufrió de un ataque cerebrovascular.

Muchos jóvenes disfrutaron de la serie de Malcolm el de en medio en donde se convirtió en uno de los programas más vistos en el Canal 5 y televisoras mexicanas. La serie contenía comedia que hacía reír a cualquier niño. Como no olvidar los personajes de la familia: Malcolm, Lois, Hal, Francis, Reese, Dewey y Jamie. Sin embargo, hay una persona que no puede recordar la serie, el mismísimo protagonista, Frankie Muniz.

El célebre de 31 años declaró haber sufrido uno que otro derrame cerebral además de conmociones en el cerebro, lo que provoca pérdida de gran parte de su memoria; reporta la revista Quién.

Muniz declaró no recordar ni una porción de los días en que se encontraba en el set de filmación de la aclamada serie de televisión.

“La verdad es que no recuerdo mucho de mi tiempo en Malcolm, hasta el punto de que cuando me veo siento que no soy yo. Me entristece un poco no acordarme de estas cosas, a pesar de que de vez en cuando ciertas imágenes aparecen en mi cabeza”, explicó el joven actor a la cadena ABC.

A pesar de su salud y el no poder recordar esos días de gloria cuando era anteriormente reconocido como Malcolm, el actor Frankie Muniz mencionó que se encuentra feliz como piloto de carreras de Fórmula 1 y todavía tiene mucho de qué dar.

“Mi año más memorable es 2017, ya que he aprendido a vivir en el presente. Estoy feliz con mi carrera interpretativa, con la decisión que tomé de convertirme en piloto de carreras y con mis ganas de hacer música. Incluso, si no puedo recordarlo todo, soy feliz con lo que hago”, concluyó la estrella del programa de televisión.