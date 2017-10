Uno de los actores más exitosos fue también acusado de haber actuado en forma vulgar contra una mujer hace varios años.

En medio de las acusaciones en contra del productor de Hollywood Harvey Weinstein, muchos artistas expresaron su sentir ante esta situación, uno de ellos fue Ben Affleck quien a través de su cuenta de Twitter se expresó consternado por la conducta del acusado, “Necesitamos ser mejores a la hora de proteger a nuestras hermanas, amigas, compañeras de trabajo e hijas. Tenemos que apoyar a aquellas que dan un paso al frente, condenar esta clase de comportamiento cuando lo veamos y ayudar a asegurarnos de que hay más mujeres en posiciones de poder”, tuiteó Affleck.

Sin embargo, su mensaje no me fue recibido como él esperaba, y de inmediato llovieron respuestas de quienes no creían en sus palabras, algunos recordándole que su mismo hermano, Casey, también fue acusado de abuso y encubierto por él. Otros, lo tacharon de mentiroso y expresaron su molestia con el intérprete de Batman; tal es el caso de la actriz Rose McGowan quien escribió: “Ben Affleck, jódet*. Tú mientes”, acusando al actor y productor de “Argo” de conocer los abusos a los que el productor las sometía y callarlo durante todo este tiempo.

Por otro lado la actriz Hilarie Burton lo acusó de manosearla durante una entrevista para programa de televisión “Total Request Live” de MTV en 2003 cuando ella apenas tenía veintitrés años, la acusación surgió a raíz de una publicación vía Twitter que la usuaria @ShaniceBrim hizo. En ella señaló: Ben Affleck “también agarró los senos de Hilarie Burton una vez. Todos lo olvidaron”.

https://t.co/wh2MpJVQzl Girls. I'm so impressed with you brave ones. I had to laugh back then so I wouldn't cry. Sending love. — Hilarie Burton (@HilarieBurton) October 11, 2017

“Yo no lo olvidé”, respondió Burton a la publicación recordando que tuvo que reír para evitar echarse a llorar.

Ben Affleck groped this 'One Tree Hill' actress on live television 14 years ago — and he's just now apologizing for it pic.twitter.com/4bmUknoaGX — NowThis (@nowthisnews) October 12, 2017

Tras las críticas que recibió, Affleck se mostró arrepentido y salió a pedir disculpas por su comportamiento.

“Actué de forma inapropiada con la señorita Burton y me disculpo sinceramente” tuiteó el productor de “Argo”.