Se anuncia la fecha de estreno del mutante X-Men Gambito

Gambito es conocido como un mutante del universo X-Men capaz controlar objetos inanimados a través de la energía cinética, al igual de ser un habilidoso ladrón.

El proyecto fílmico de Gambito lleva muchos años en desarrollo, desde el 2015 se había anunciado que cierto cineasta estaría a cargo de la cinta. Sin embargo, tras discusiones con la compañía a cargo de la producción del filme, 20th Century Fox, la película tuvo que retrasarse más y más. La razón de aplazar el proyecto por tanto tiempo fue principalmente por las constantes modificaciones que le hicieron al guion.

Sin embargo, en ese mismo año, se reportó que Channing Tatum sería el actor que interpretará al mutante. La semana pasada, se confirmó que Gore Verbinski (quien dirigió las primeras tres películas de Piratas del Caribe, El Aro, Rango, entre otras) sería quien tomaría las riendas de la cinta de Gambito.

El día de ayer, The Hollywood Reporter corroboró la fecha de estreno para este esperado filme. Últimamente, 20th Century Fox ha estado trabajando principalmente en el desarrollo de spin-offs de mutantes y reconocidos personajes más que en continuar produciendo nuevas películas de X-Men. Logan ha sido considerado una de las mejores películas y la mejor interpretación Hugh Jackman como Wolverine. Deadpool está posicionado entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. The New Mutants está dirigido a un género de terror, una maniobra que nunca se ha utilizado en Marvel Studios y que ha cautivado a muchos de sus fans.

Gambito está programada para estrenarse a los cines el 14 de febrero de 2019.