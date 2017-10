Muchas de las favoritas de los fans, entre ellas The Big Bang Theory, estarán saliendo de la plataforma de streaming

La plataforma más popular para ver series y películas, Netflix, cuenta una gran cantidad de filmes de distintos géneros para complacer a todos los miembros de la familia. Dentro de su catálogo podemos encontrar como ha aumentado la cantidad de producciones propias, mismas que hasta el momento han recibido gran aceptación por parte del público, y que además generan mayor ganancias a la empresa por ser filmes y series “propiedad de la casa”.

Lo contrario a algunas producciones parte de su menú pertenecientes a terceras compañías, que aparte de ser menos vistas en Netflix, ya que la mayoría se encuentra al aire en diferentes canales de televisión o páginas web, generan un elevado costo a la empresa debido a las licencias de uso y derechos de autor.

Tal es el caso de las siguientes series, cuyos licencias de uso han ido venciendo a lo largo de octubre y será finalmente el 18 del mismo cuando la lista total de ellas hayan salido de su catálogo.

La casa de al lado (30 de septiembre), El príncipe de Bel Air (30 de septiembre), Death Note (30 de septiembre), The Big Bang Theory (30 de septiembre), The Walking Dead (10 de octubre), The Heavy Water War (14 de octubre), Lego: Friends (14 de octubre), Heartland (14 de octubre), The Story of Film (14 de octubre), Raburein Kanzenban (15 de octubre), Yellowstone (18 de octubre), Strike Back (18 de octubre), Terra Nova (18 de octubre), Prison Break (18 de octubre), The Dovekeepers (18 de octubre), South Pacific (18 de octubre), Miénteme (18 de octubre), Battlestar Galactica (18 de octubre), Gossip Girl (18 de octubre).

Tristemente podemos observar títulos de grandes series tales como: “The Big Bang Theory”, “El príncipe de Bel Air” y “The Walking Dead”, de esta última se podrá ver la séptima temporada, sin embargo las primeras seis desaparecerán de la plataforma.

Por otro lado, la decimos adiós a unas y llegan nuevos estrenos, como “The Punisher” y “Dinasty”, que podrán ser vistas en el presente mes. Otro estreno que ha generado gran expectativa es la segunda temporada de “Stranger Things” , serie sobre un pequeño poblado que enfrenta una serie de fenómenos paranormales y la desaparición de personas, rodeada de un ambiente de suspenso y ficción. Sin duda una gran producción.