Google honra a Selena Quintilla, la Reina Tex-Mex

El día de hoy, personas alrededor de América Latina y Estados Unidos recibieron la sorpresa de que el buscador Google realizó un doodle musical en honor a la cantante Selena Quintilla.

Selena es conocida como la Reina Tex-Mex por realizar música mexicana y haber nacido en Texas, Estados Unidos. A pesar de su corto periodo de tiempo en la fama, Selena se convirtió en la sensación de la música pop y tejano en Estados Unidos y México. Desgraciadamente, fue asesinada en 1995, a sus 23 años.

Si el usuario entra a Google y accede al doodle de Selena Quintilla, será sorprendido con un amistoso video animado que cuenta la vida de la famosa cantante, mientras se escucha su famoso sencillo, Bidi Bidi Bom Bom del álbum Amor Prohibido.

Esta sorpresa por parte de Google es una celebración por los 28 años que Selena lanzó su primer álbum al mercado y se volvió famosa. Sin embargo, se puede dejar la pregunta: ¿Por qué aparece hasta ahora el doodle de la cantante de Texas? En una entrevista llevada a cabo por el medio Publimetro, la Lead de Marketing del equipo global de doodles, Perla Campos, reveló que honraron a la célebre de música tejana pop ya que fue de inspiración para muchas mujeres alcanzar sus sueños, al igual de que confesó que su pasión a la música fue gracias a la Reina Tex-Mex

“Selena ha sido mi ídolo desde que era niña, por ser una mujer que logró sus metas y que no le importaban los obstáculos, que hizo sus sueños realidad. Yo a las cinco o seis años la veía y me hacía sentir muy orgullosa de ser mexicana. Además, por ella nació mi amor a la música, mi mamá me llevaba a concursos de Selena y mi abuela me hacía sus trajes. Podría sonar a cliché pero mi vida no sería igual sin la inspiración de Selena”, abundó Campos.