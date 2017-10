Josh Brolin relata su experiencia en la película Sicario

Josh Brolin es conocido como uno de los actores más respetables del cine por sus papeles en películas como W, Milk, No country for Old Men, Inherent Vice, al igual de sus próximos roles como Thanos en Avengers Infinity War y Cable en Deadpool 2.

Sin embargo, uno de sus exitosos filmes, Sicario: Tierra de Nadie fue tan bien recibida por los críticos de cine que, de forma inesperada, se anunció su secuela: Soldado. La película Sicario: Tierra de nadie se estrenó en los cines 2015, la cual, relata sobre el narcotráfico y crimen que sucede en Ciudad Juárez, México; protagonizada por Benicio del Toro, Josh Brolin y Emily Blunt, y dirigida por Denis Villeneuve (cineasta detrás de filmes Blade Runner 2049 y La Llegada).

A pesar de que la secuela está programada para junio de 2018, todavía se desconoce la trama y narrativa que tomará la película Soldado. El actor que interpretará al villano en Vengadores 3 se encontraba inseguro de participar en el proyecto y no sabía que la cinta resultaría todo un éxito en taquillas.

En entrevista con Collider, el célebre comentó que cuando terminó la filmación de la película resultó ser un muy buen producto.

“¿Sabes qué? Honestamente, esa película cuando la vi por primera vez estaba como: ‘Es una buena película, pero creo que necesitamos hacer unos ajustes en ciertas partes. Necesitamos hacer esto y aquello’. Los demás tenían sus opiniones y finalmente cuando vimos el producto final terminó siendo una excelente película. Estaba muy emocionado. La verdad, me quedé sorprendido por cómo terminó siendo la película”, abunda el actor.

Sin embargo, la película no fue reconocida mundialmente e inclusive el mismísimo actor Brolin no recuerda haber hecho la película antes del anuncio de una secuela, pues tenía ciertas diferencias ante el guion del filme.

“He visto la estrategia de Denis. Yo sabía que es un buen director, pero no todo el mundo es perfecto y no todo el mundo puede hacer una película excelente, sin importar sus intenciones, pero cuando veo Sicario no sé qué pasaba por mi cabeza, estaba como: ‘Sé que logramos realizar una buena cinta, pero ¿Por qué no recuerdo haberla hecho?’ Y siento lo mismo (con Soldado) y, de cierto modo, talvez se deba por la escritura de Taylor Sheridan y el hecho de que solo puedes modificar sus guiones hasta cierto límite, pero aun así va ser una buena película porque todo comienza a través del guion. Una cosa es cuando dan visto bueno de un guion tu estas constantemente manipulándolo para hacerlo sonar decente, pero otra es cuando tienes un excelente guion y tratas de hacer justicia en él y yo creo que experimentamos eso con él (Sheridan)”, expresó el actor.

No obstante, el actor reveló que la secuela será una película todavía más fuerte con una profundidad más notoria entre los personajes de Brolin y del Toro, al igual de ser un filme muy emocional.

Soldado llegará a los cines el 29 de junio de 2018.