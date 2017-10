Set de grabación de House of Cards permanece cerrado por asesino de Maryland

No obstante, el día de hoy se cerró el set de grabación de la serie televisiva, House of Cards, debido a que las autoridades están buscando a un posible tirador ligado con Prince.

El medio Variety tuvo un acercamiento con los productores de la compañía de streaming online, Netflix, el cual, indicaron que el incidente sucedió a menos de kilómetro y medio del set en donde realizan la popular serie protagonizada por Kevin Spacey.

“Hemos estado en contacto con las autoridades locales y estamos conscientes de la situación que sucedió a una milla del set de House of Cards. La producción no se ha visto afectada por el tiroteo”, comentó Netflix y Media Rights Capital.

A pesar de que el recinto de grabación no está involucrado en este suceso, autoridades cerraron el lugar y puesto bajo resguardo hasta encontrar al verdadero responsable del tiroteo, Radee Prince, quien abrió fuego contra sus compañeros de trabajo de la empresa Advanced Granite Solution.

El sheriff del condado Harford, Jeffrey Gahler, declaró que el culpable del tiroteo se encuentra suelto y rondando por las calles, por lo que se dirigió a los ciudadanos en tener cuidado, pues es considerado como peligroso.

Dana Brunetti, productor ejecutivo de la serie House of Cards, comentó en redes sociales sobre el incidente que ocurrió cerca de su zona de trabajo.

“CNN me pidió que saliera al aire el otro día para hablar sobre House of Cards y Rusia, y hoy hay un tirador activo en curso cerca del set… ¡¿Qué diablos?!”, escribió el productor en su cuenta de Facebook.

Por el momento, autoridades del condado Harford publicaron una alerta en redes sociales sobre Radee Prince, sospechoso de quitar la vida de tres personas.

