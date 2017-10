Fatboy Slim, El Tri, Caifanes y muchas bandas más serán parte de este evento lleno de arte, música y cultura.

La Semana de las Juventudes surgió en el 2013, como un festival para conmemorar el Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto. En su primera edición se contó con más de 17 bandas, entre ellas; Jumbo, Fobia, la Gusana Ciega, y muchas otras que se dieron cita en la Explanada del Monumento a la Revolución por tres días continuos, comenzando el 22 y finalizando el 25 de Agosto.

Al paso de los años, ha aumentado el número de grupos musicales que se suman al festival. En el 2016 se presentaron 62 bandas, y se estima que cerca 219 mil jóvenes participaron en las muchas actividades organizadas por el festival.

Este miércoles fue revelado a través de Facebook el cartel de las bandas que se presentarán en la semana de las Juventudes que tendrá lugar del 6 al 12 de noviembre del año en curso, tanto en el Zócalo capitalino como en la Plaza de Santo Domingo, los conciertos se llevarán a cabo del 10 al 12.

El primer día de concierto contará con Caifanes en el Zócalo. El viaje de Seth, Rumbo Sur, Descartes a Kant, Sierra León, Belako, Emilia, Ultraman, Rosk, Delta Venus, Aj Davila y Born in Mono, se presentarán en la Plaza de Santo Domingo.

El sábado 11 Fatboy Slim, El Tri, Ely Guerra (El Origen), Chetes, La Gusana Ciega, Dorian, Charlie Rodd y Marcela Viejo se presentarán en la Plaza de la Constitución.

El mismo día, Delux, Eptos 1, Beta, Tungas, CHDKF, Juana la Rodillona, Orka, Simpson a Huevo, Cerberus y Estefi Áreas, estarán en la Plaza Santo Domingo.

Para cerrar, el domingo 12, llegarán a la Plaza de la Constitución Illya Kuryaki and the Valderramas, La Banda Bastön, Sonido Gallo Negro, Sergio Arau y los Heavey Mex, Doctor Krápula, Out of control army, La Santa Cecilia y Morenito de Fuego.

En Plaza Santo Domingo se presentarán Melodycans, El David Aguilar, Radio Catoche, Entre líneas, Silva de Alegría Miró, Los Tempestades, y Fishlights, y muchas más.

Este magno evento también ofrecerá talleres, foros y conferencias en más de 30 sedes.