Mediante un enlace en video para Univision, el actor se disculpó por sus acciones

Hace unos días el actor Eduardo Yáñez perdiera el control durante una entrevista y golpeara a Paco Fuentes, reportero del programa de televisión El Gordo y La Flaca. El actor se disculpó vía Twitter con el reportero (quien habría puesto una demanda por 200 mil dólares). Ahora, Yáñez apareció en cámara.

Lili Estefan y Raúl de Molina, realizaron un enlace con el actor para darle la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Durante la entrevista se pudo ver un Yáñez arrepentido y detalló qué fue lo que llevó a perder el control. “Le dije que no hablaría sobre mi vida privada, pero insistía mucho”, aceptó que su reacción fue equivocada y dijo que lo mejor hubiera sido no responder.

Dijo saber de su error y aseguró estar ahí por voluntad propia para aclarar la penosa situación. “A mí nadie me obligó a venir aquí a hablar con ustedes y nadie me ha obligado nunca a lo que escribo en Twitter o donde sea“.

Además, casi entre lágrimas, envió una nuevamente disculpa a Fuentes y a todos los que presenciaron su mala actitud. “Quiero pedirle una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí.

“Mis compañeros no tienen que presenciar algo tan desagradable”, explicó. “Ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que ir a mi país, irme con la gente que me quiere, con la gente que me conoce bien. Debo reflexionar sobre mí, quizá buscar ayuda profesional y empezar de nuevo, ya que soy un ser humano y cometo errores, y porque también soy un hijo de Dios”, finalizó.