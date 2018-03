Roger Waters anuncia gira en México, conoce las fechas y precio de boletos

El ex vocalista de Pink Floyd estará de visita en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México este año

Roger Waters anunció que se presentará en tres ciudades mexicanas como parte de su gira internacional US + Them. El músico británico ofrecerá su primer concierto en nuestro país el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México; su segunda fecha será el 4 de diciembre en la Arena VFG de Guadalajara; el 8 de diciembre en la Arena Monterrey cerrará su gira en México.

Waters estuvo en México en el 2016 cuando se presentó en el Zócalo de la capital del país en un concierto gratuito.

En su póster de promoción, Roger Waters afirma que estará tocando canciones de los álbumes The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, y otros más.

La venta de boletos para las tres presentaciones comenzará el miércoles 21 de febrero por medio del sistema Ticketmaster. La preventa para clientes Citibanamex será el lunes 19 de febrero. Hasta el momento solamente se conoce el rango de precios para el concierto en Guadalajara, que será desde $758 hasta $4,434 pesos.

