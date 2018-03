Se confirma que la serie The Walking Dead tiene una conexión con Breaking Bad

Estas dos exitosas y famosas series televisivas tienen una gran conexión: la serie Breaking Bad es en realidad una precuela a The Walking Dead.

¿Cómo es posible que una serie enfocada en el narcotráfico tenga cierta relación con una franquicia sobre un apocalipsis zombie? Diversos fans han sacado impresionantes teorías de que ambas series comparten una conexión, en donde el protagonista de Breaking Bad, Walter White, es el causante del apocalipsis zombie, sin embargo, esto nunca fue confirmado por parte del estudio, hasta ahora.

El creador de la franquicia de The Walking Dead, Robert Kirkman, dejó los rumores a un lado y corroboró que ambas series están conectadas. Ciertos easter eggs han aparecido en la serie de the Walking Dead, entre ellos, las píldoras con las que Merle se droga son exactamente las mismas que vende White en Breaking Bad, mientras que el Dodge Challenger rojo del hijo de Walter White también aparece en The Walking Dead conducido por Glenn.

Con la acumulación de estos hints, el portal comicbook preguntó a Kirkman si estas teorías son ciertas por lo que respondió:

“Confirmo esa teoría, si”, reveló el autor de la franquicia de zombies.

Cabe destacar que Robert Kirkman es conocido por ser una persona bromista por lo que su respuesta no puede ser de todo clara. No obstante, ambas series televisivas son propiedad de la cadena AMC por lo que la teoría no es tan descabellada como se puede pensar.

La segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead está programada para transmitirse el 26 de febrero de 2018.