The Smashing Pumpkins ha anunciado su gira Shiny And Oh So Bright, la primera que hacen en 18 años y en la que contarán con los miembros originales del grupo Billy Corgan, Jimmy Chamberlin y James Iha. Sin embargo, la bajista D’Arcy Wretzky no se unirá a la gira de norteamérica.

La semana pasada, Wretzky dijo en entrevista para el sitio web BlastEcho que Corgan le ofreció un contrato, pero después él mismo la retiró y dijo que “no era una oferta real”.

La gira coincide con el 30 aniversario de la formación de la banda. The Smashing Pumpkins debutaron con el álbum Gish en 1991. A pesar del éxito que cosecharon en la década de los 90, sus problemas internos condujeron a su separación en el 2000. En el 2006, Corgan y Chamberlin se reunieron para grabar Zeitgeist, y la banda realizó una gira durante el año siguiente.

La gira Shiny And Oh So Bright contará con material que la banda grabó antes del 2000, desde Gish hasta su álbum doble Machina/Machina II.

“Hace unos 30 años, como The Smashing Pumpkins, James Iha y yo comenzamos un viaje musical en el estrecho dormitorio trasero de la casa de mi padre. Y para mí es mágico que podamos unirnos una vez más al increíble Jimmy Chamberlin, para celebrar esas canciones que hemos compuesto juntos”, dijo Corgan en un comunicado sobre la gira de reunión.

“Este espectáculo y puesta en escena será diferente a todos los que hemos hecho, y contará con un set diferente a todo los que hemos tocado. Porque si esta es una oportunidad para un nuevo comienzo, planeamos llevarlo a cabo con un verdadero éxito”.

El tour comenzará en el mes de julio en Glendale, Arizona.

