Jennifer Lawrence, actriz que ganó el Oscar, dejará la actuación para ser activista política

California, Estados Unidos .- Dentro de unas semanas se realizará la ceremonia de entrega de los premios Oscar y aun cuando este año Jennifer Lawrence no esta nominada a ninguna de las categorías su presencia en la entrega atraerá la mirada de la prensa ya que la estadounidense acaba de revelar que se tomará un año sabático del cine para enfocarse en su trabajo en la organización Represent.Us, la cual se caracteriza por luchar contra la corrupción política.

Lawrence informó su decisión durante una entrevista con Entertainment Tonight, donde además de promover su último film Operación Red Sparrow, el cual es definido como un thriller de espías, la ganadora del Oscar en el 2012 por su participación en Silver Linings Playbook (que en México llevó el nombre de Los juegos del destino) indicó que durante los siguientes doce meses optará por no participar en películas para tratar de ayudar a los jóvenes a involucrarse políticamente a nivel local.

“Voy a trabajar con la organización Represent.Us que trata de que más personas jóvenes se presenten a las elecciones en las próximas elecciones municipales. Solo podremos prevenir la corrupción y arreglar nuestra democracia si logramos que se aprueben leyes anticorrupción en todos los estados”, declaró la protagonista de cintas como Madre y Pasajeros.

Para ello la actriz intentará promover la lucha contra la corrupción mediante la “aprobación de leyes anticorrupción en diferentes Estados, para reparar nuestra democracia”. Según El País, Jennifer lleva varios meses trabajando con esta organización y el pasado mes de enero visitó a estudiantes en Cleveland High School en Ohio para hablar sobre política y corrupción.

“American taxpayers don’t deserve to pay into a system that is rigged against them. Fuck that.” – Jennifer Lawrence #UnrigTheSystem pic.twitter.com/MmWT9uFDt8

— @ Red Sparrow London premiere (@JenniferUpdates) 4 de febrero de 2018