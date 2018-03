El movimiento #MeToo podría comenzar a tomar fuerza en México gracias a las declaraciones de Souza.

Son muchas las voces que en Hollywood se han levantado denunciado todo tipo de abusos sexuales, desde acoso hasta violación, de parte de actores, directores y productores de las más importantes compañías cinematográficas. Los casos que más han resonado con aquellos que involucran al productor Harvey Weinstein, debido al estatus y poder con el que contaba en la industria.

Sin embargo, en México son contadas las voces que han denunciado los abusos, destacando Kate del Castillo y Dulce María, quienes aseguraron que existía un catálogo de actrices de la empresa Televisa disponible para que personas poderosas eligieran con quien tener relaciones sexuales, un tipo de prostitución.

Pero ahora, en una entrevista con Carmen Aristegui para CNN, la actriz mexicana Karla Souza contó sobre el abuso que sufrió cuando comenzaba su carrera.

“Estaba recién empezando mi carrera y presentan a estos productores. Empieza ahí el manipuleo de tú me debes a mi una, ¿no? Entonces te empiezan a meter esto en la cabeza y te empiezan a decir ‘oye si yo estoy teniendo que empujar por ti. Normalmente como no tienes nombre pero yo sé que tú eres muy buena yo sé que tú vas a demostrarme algo’, comentó la actriz.

Al referirse sobre la persona en cuestión, dijo: “Es una persona muy carismática, es una persona que obviamente le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo.

“Sucede que a las dos de la mañana esta persona siente que tiene que venirme a tocarme a la puerta del hotel, de mi cuarto a las dos de la mañana a decirme es que acaba de pensar algo de la escena.

“Y te explico porque esto no solo sucedió una noche, sucedió varias noches. Después de un mes y cacho, después de estar teniendo este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no queria, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó”.

Sin embargo, ni Karla Souza ni las otras entrevistadas decidieron nombrar a sus agresores.

