El director afirma que mantuvo una relación sentimental con la actriz y le ha pedido que nombre al acusado.

Luego de las declaraciones que Karla Souza compartió en entrevista con Carmen Aristegui, en las cuales señaló haber sido violada por un director que no nombró, la empresa Televisa se separó del director y productor Gustavo Loza.

La compañía comunicó que tras una investigación de la denuncia, “ha decidido romper relación con Gustavo Loza”, aunque afirmó en el mismo mensaje que Loza no es empleado de Televisa. Además, los proyectos de la empresa en los que él está involucrado también han sido cancelados.

Por su parte, Loza niega cualquier acusación de abuso sexual y señala que fue parte de una venganza. “Los ejecutivos de Televisa me amagaron, me dijeron que abandonara el proyecto, que tenía todo por perder y no tenía nada que ganar, que tenía una familia y que tenía hijos”, acusó el director.

Asimismo, dijo que la declaración de Televisa lo ha tomado por sorpresa ya que Souza nunca mencionó su nombre, y que no existen fundamentos para que él sea señalado como el responsable.

En entrevista, Loza dijo sentir dolor por la situació que sufrió la actriz, ya que es una persona muy cercana a él y sus familias se conocen. También afirmó haber tenido una relación sentimental con ella en el 2010.

Loza le ha pedido a Karla Souza que revele el nombre del acusado. En lo que se refiere a su relación con Televisa, él aseguró que procederá legalmente contra la empresa por haberlo evidenciado sin pruebas ni investigaciones completas.