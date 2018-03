Ewan McGregor se queda sin esposa y sin amante

La estrella de origen escocés, Ewan McGregor, terminó divorciado por su esposa luego de que ella descubriera que el actor estaba saliendo con otra mujer.

Ewan McGregor es uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a sus papeles como Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars, Mark Renton en ambos filmes de Trainspotting y como Lumiére en el live-action de La Bella y la Bestia, entre otras cintas.

Asimismo, era una de las celebridades con una relación estable, pues contaba con 22 años de matrimonio con Eve Mavrakis, no obstante, esta relación terminó rompiéndose gracias a que el célebre conoció a la actriz Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers en Scott Pilgrim vs the World) durante la filmación de la tercera temporada de la serie Fargo. A través del medio británico, The Sun, se reveló una fotografía en donde ambos actores se encontraban besando.

EXCLUSIVE: Ewan McGregor’s marriage feared ‘over’ as wife makes big move after he was seen kissing co-star https://t.co/ZJlNG6Hi8H pic.twitter.com/ystOgCYqVy — The Sun (@TheSun) October 22, 2017

Esto hizo que la esposa de McGregor acabara devastada llegando al punto de pedir el divorcio. Sin embargo, fue ahora la actriz Mary Elizabeth Winstead quien decidió dejar al actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi.

De acuerdo con la misma fuente, Winstead decidió romper con McGregor por los constantes insultos y calificativos que recibía por parte de la audiencia. Entre ofensas le decían a la actriz “rompe hogares”.

Hoy en día, Ewan McGregor tiene cuatro por parte de su exesposa: Clara, Esther, Jamyan y Anouk.