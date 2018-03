Marvel explica la función de las gemas del infinito a través de una imagen

Nos encontramos a pocos meses de que se estrene una de las películas más esperadas del 2018: Avengers Infinity War, en donde todos los héroes que hemos conocido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde los Avengers, Black Panther, Spiderman, Doctor Strange, hasta los Guardianes de la Galaxia se enfrentarán al titan loco, Thanos quien quiere adquirir todas las gemas del infinito.

No obstante, hay ciertas personas que desconocen la verdadera función de las gemas del infinito pues solo las catalogan como objetos de gran poder. Por fortuna, uno de los escritores de Marvel Cómics, Jordan D. White, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que explica la función de cada gema del infinito.

De acuerdo con la imagen, cada gema proporciona al portador gran poder, pero cuando se combinan las seis se crea un circuito creando un circulo infinito de poder, de ahí el nombre.

BTW…the descriptions on the stones here is not a mistake. It's part of how the stones have changed–they form a circuit. Your mastery of one element powers the next stone in the circuit and so one around in an infinite feedback loop. Hence, infinite power. pic.twitter.com/30DxH0cyRn

— Jordan D. White (@cracksh0t) February 20, 2018