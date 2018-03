Baby Groot es en realidad el hijo de Groot, revela el director del filme

De los diversos personajes que recordamos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el que más impacto ha generado en la audiencia es la ternura e inocencia del personaje Groot, quien hizo su debut en los Guardianes de la Galaxia.

Poco a poco nos acercamos al estreno de una de las películas de Marvel Studios más esperadas, Avengers Infinity War, en donde contaremos con la unión de los héroes más fuertes de la Tierra con los Guardianes de la Galaxia para combatir al titán loco, Thanos.

Debido a que ya nos encontramos cerca del lanzamiento de dicho filme, el cineasta James Gunn aclaro en sus redes sociales sobre el origen del alienígena Groot, especificando que Baby Groot (Guardianes de la Galaxia Vol. 2) y Groot Adulto no son la misma persona, sino más bien es el hijo del último.

“El primer Groot está muerto. Baby Groot es su hijo”, publicó en Twitter.

No obstante, los fans se han quedado con más preguntas que respuestas respecto a este personaje por lo que el cineasta publicó un nuevo tweet en donde detalla más sobre las diferencias entre ambos Groots.

“La internet está como el día de la marmota cada vez que digo que el primer Groot murió. Baby Groot tiene una diferente personalidad, un diferente cuerpo, sin memorias sobre Groot Adulto o el sacrificio de Groot Adulto significó algo. Es un nuevo round de historias”, detalló Gunn en su cuenta de Twitter.

