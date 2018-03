Google permite visitar de forma virtual exposición de Harry Potter del Museo Británico

California, Estados Unidos .– Los avances tecnológicos permiten que podamos explorar ciudades o recintos desde la comodidad de nuestros hogares, aun cuando esto implique que solo accedamos de manera virtual a estos lugares ya sea mediante videos, fotografías o aplicaciones.

Una de estas plataformas, Google Arts & Culture, reveló que la exposición “Harry Potter: Una Historia de Magia”, ubicada en el edificio que alberga la Biblioteca Británica, podrá ser visitada desde la pagina oficial de la aplicación. En la misma se podrá visualizar borradores originales y dibujos que tanto la autora de la saga de libros del mago, J.K. Rowling y el ilustrador Jim Kay hicieron durante las primeras ediciones de la saga de magia y hechicería.

A través de un comunicado, la empresa poseedora del buscador más usado en Internet, se detalló que los visitantes pueden ver libros raros, manuscritos y objetos mágicos que pertenecen a la colección de la Biblioteca Británica e ilustran las tradiciones de la magia y el folclore. “Algunos de las artículos que se anexaron son el pergamino de Ripley del siglo XVI, que explica cómo crear una piedra filosofal, hasta un gran globo celeste que permite estudiar el cielo nocturno con tecnología de realidad aumentada”.

Por su parte Julian Harrison, encargado principal de la curaduria, explicó que el diseño de esta exposición permite a los visitantes adentrarse en el universo de las diferentes asignaturas a medida que van avanzando por las salas, las cuales buscan reflejar las asignaturas impartidas en Hogwarts, colegio a donde son educados los magos del mundo de Harry Potter, como Pociones, Adivinación y Defensa Contra Las Artes Oscuras.

Didn't make it to Hogwarts? Take your notebook and wand for a week of lessons in Muggle Magic with the @britishlibrary and the Super Carlin Brothers. Hopefully Fawkes is around for this first class… https://t.co/D2sUTgRWXK#BLHarryPotter with #GoogleArts & @Pottermore pic.twitter.com/IlKsQ2cm9b

— Google Arts&Culture (@googlearts) 28 de febrero de 2018