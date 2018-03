Los Rolling Stones anuncian que lanzaran nuevo disco

París, Francia .- En el 2016 la banda de los Rolling Stone presentó su disco Blue & Lonesome, donde ofreció un homenaje a los cantantes de blues que los inspiraron a seguir una carrera musical, y para este 2018 Mick Jagger, líder del grupo ingles anunció, durante una entrevista en una radiodifusora francesa, que están preparando un nuevo álbum.

De acuerdo con ABC, el ingles declaró que en éste momento estaba trabajand un poco en un nuevo disco de los Rolling Stones, pero no mencionó fecha de salida del material o el nombre del mismo, sin embargo señaló que saldrá hasta después de terminar la gira “Stones No Filter”, que iniciaron el pasado mes de septiembre en la misma se espera que actúen en en países como Irlanda, Alemania Gran Bretaña, Francia, República Checa y Polonia. Segpun el calendario de presentaciones volverán a tocar en el mes de mayo y tienen fechas confirmadas hasta julio.

En días pasados trascendió que entre sus integrantes, quienes se conocen desde la década de los años sesenta cuando crearon la banda, cuando Keith Richards, guitarrista de los Rolling, opinó sobre la reciente paternidad de Jagger, asegurando que el líder de la banda debía hacerse la vasectomía para no tener más hijos: “Es hora del recorte, no puedes ser padre a esa edad”. ¡Esos pobres niños!”, declaró el músico a The Wall Street Journal.

El vocalista fue padre por última vez en 2016, a los 73 años, de su octavo hijo, fruto de su relación con la bailarina Melanie Hamrick, quien es cuarenta años más joven que el cantante.

NO FILTER! The news you’ve all been waiting for! The Rolling Stones are bringing the No Filter tour to the UK and Ireland this summer, with some additional European shows! #TheRollingStones #StonesNoFilter #Tour pic.twitter.com/MOLN1u7m8Y

— The Rolling Stones (@RollingStones) 26 de febrero de 2018