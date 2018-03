Los populares actores serán parte del proyecto basado en la vida de Hollywood de la década de los 60, en donde se tocarán los asesinatos de la Familia Manson.

Los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Brad Pitt serán los actores estelares en “Once Upon a Time in Hollywood” (Érase una vez en Hollywood), la próxima entrega del ganador, también ganador del Premio de la Academia, Quentin Tarantino.

DiCaprio y Pitt estarán protagonizando a Rick Dalton, una estrella de televisión, y Cliff Booth, el doble de actuación de Dalton. Ambos viven en Los Ángeles en el año de 1969.

Según una descripción compartida por Sony Pictures, la película es “una historia que toma lugar en Los Ángeles en 1969, durante el apogeo del Hollywood hippy. Ambos están luchando para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Sin embargo, Rick tiene a una vecina muy famosa… Sharon Tate”.

Sharon Tate era una popular actriz, y esposa de Roman Polanski, quien fue asesinada, junto con cinco personas más, por la Familia Manson, bajo las órdenes del infame asesino en serie Charles Manson. Al momento de su asesinato, Tate contaba con ocho meses y medio de embarazo.

Se rumora que la actriz nominada al Oscar Margot Robbie estará retratando a Tate, pero aún no hay confirmación oficial.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará el 9 de abril del 2019, año en que marca el 50 aniversario de los asesinatos.

Tarantino comentó: “He trabajado en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un LA y un Hollywood que ya no existe”.

