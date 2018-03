Jennifer Lawrence relata la relación que tuvo con Harvey Weinstein

La actriz de 27 años, Jennifer Lawrence, relata su experiencia cuando trabajaba con el productor y magnate, Harvey Weinstein.

Los actos, acoso y abuso sexual que se revelaron en octubre de 2017 sobre Harvey Weinstein continúan siendo una noticia destacada cuando la actriz de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, relató el modo en que fue tratada por el productor y fundador de The Weinstein Co., Harvey Weinstein.

De acuerdo con una entrevista de CNN, la actriz apunta que no sufrió el abuso sexual que otras celebridades como Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow tuvieron con el magnate, pero si vivió una experiencia incomoda.

En una de sus experiencias relató que los productores lo apuntaban con sobre peso, por lo que la pusieron en una fila junto con otras mujeres semidesnudas más delgadas que ella para motivarla en su dieta.

“Tuve una experiencia difícil en una película donde básicamente los productores intentaban decirme que tenía sobrepeso, pero no lo tenía y me ponían en una fila con mujeres más delgadas que yo. Teníamos cubiertas partes íntimas, pero en esencia estábamos desnudas y luego me pidieron que usara esas fotos como motivación para mi dieta. Fue deshumanizante en muchas formas”, relata la celebridad.

La presentadora le preguntó si se considera como una sobreviviente de los acoso y actos que hizo Harvey Weinstein, el cual respondió:

“Cuando escucho las historias de las víctimas de Harvey Weinstein, no me siento bien poniéndome exactamente en esa categoría, pero ciertamente fui maltratada y fui tratada de una manera que ahora llamaríamos abusiva. Tuve que lidiar con el ser joven y tener productores ejecutivos poniendo manos en mis piernas sin poder decir: ‘por favor, no hagas eso’”, comentó la actriz Lawrence.

Actualmente la actriz se encuentra promocionando su más reciente filme, Red Sparrow, el cual, cuenta la historia de una bailarina rusa que sufrió un accidente que hizo que dejara su carrera, por lo que la contrataron como agente secreta.