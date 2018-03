Él fue quien ganó el jet ski durante la ceremonia de los Oscars

Cuando una celebridad recibe el premio de la Academia pueden llegar a tardarse con su discurso de agradecimiento lo que hace retrasar el evento. Como no recordar el discurso que se tardó Cuba Gooding Jr. en 1997 y se emocionó de más.

Para poder motivar a las estrellas en acortar sus discursos y poder seguir con la ceremonia, en la 90° edición de los Oscar, el anfitrión del evento, Jimmy Kimmel, ofreció un jet ski de 17,999 dólares para la celebridad que se tarde menos de realizar su discurso, un método chistoso pero efectivo, pues ciertas celebridades trataron de hacer lo posible para acortar su discurso.

And the Jet Ski goes to… Mark Bridges, costume designer for Phantom Thread, whose speech lasted 36 seconds. #Oscars pic.twitter.com/Rcy8lTQCIU

