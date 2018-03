Lanzan el primer avance de la cinta Animales Fantásticos 2

California, Estados Unidos.- El próximo mes de noviembre se estrenará una nueva película ambientada en el universo de la saga de Harry Potter, personaje creado por J. K. Rowling, en esta ocasión la cinta será una continuación de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la cual llegó a las salas de cine en el 2016.

El primer avance de Animales Fantásticos 2: Los Crímenes de Grindelwald, se liberó, el día de hoy, en las redes sociales de Warner Bros, empresa encargada de la producción de la misma, en el videoclip se muestra por primera vez a Jude Law interpretando a Albus Dumbledore, director de la escuela de magia Hogwarts en donde llegará a estudiar el joven Potter.

De igual forma en el trailer vuelve a aparecer Johnny Depp quien dará vida a Gellert Grindelwald, asi como Newt Scramander, interpretado por Eddie Redmayne, Tina Goldstein caracterizada por Katherine Waterston y Jacob Kowalski quien vuelve a su papel de Dan Fogler.

El 16 de noviembre se estrenará la película nivel mundial.

#FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/F3OpkjD2fV

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 13 de marzo de 2018