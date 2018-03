El cantante colombiano fue el encargado de interpretar la versión en español del tema, que es cantado en inglés por el estadounidense Jason Derulo.

Colors, “himno” oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018 fue presentado este jueves en Miami por Coca-Cola, y el viernes se puso disponible para descarga y streaming.

Jason Derulo es el encargado de cantar el tema en inglés, mientras que Maluma será el intérprete de la versión en español. Para la presentación, ambos subieron al escenario y ofrecieron una prueba de lo que escucharemos en la inauguración del Mundial el próximo 14 de junio en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú.

Al igual que en torneos mundialistas anteriores, el tema ofrece una sensación de fiesta veraniega, con un ritmo de reggaeton en su versión latina.

El tema en inglés es cantado solamente por Derulo, pero la versión en español es interpretada por ambos artistas.

La canción oficial del Mundial anterior fue We Are One de Pitbull, y antes de él Shakira puso a bailar al mundo con Waka Waka para Sudáfrica 2010. Por lo tanto, Rusia 2018 marca el tercer mundial con un cantante latinoamericano en su tema oficial.

Puedes escuchar las dos versiones de Colors a continuación.

