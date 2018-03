El creador de Game of Thrones producirá una nueva serie de terror espacial basada en sus obras.

SyFy lanzó el primer avance de la nueva serie de televisión basada en una obra de George RR Martin, creador de la saga literaria Canción de hielo y fuego, que a su vez originó la exitosa serie de HBO Game of Thrones.

Nightflyers es una historia de horror y ciencia ficción, la cual Martin describe como “Psycho en el espacio”.

La premisa está situada 75 años en el futuro, y sigue a un grupo de científicos en la nave espacial Nightflyer mientras hacen contacto con una raza alienígena, con resultados terribles.

“En muchas (historias de) ciencia ficción, siempre se trata de alienígenas que vienen a tomar nuestros recursos o nuestra agua o nuestra energía. En este caso, el viaje y lo que sucede en la nave es lo que motiva al terror, y la dinámica entre todos estos personajes”, le comentó Jeff Buhler, productor de la serie, a USA Today.

También te puede interesar: Maluma presenta ‘Colors’, canción oficial del Mundial Rusia 2018

Nightflyers es protagonizada por Gretchen Mol como la psiquiatra Agatha Matheson, Eoin Bracken como el astrofísico Karl D’Branin, David Ajala como el capitán Roy Eris, y Sam Strike como el telépata Thale.

Martin publicó la novela original en 1980 en un número de Analog Science Fiction and Fact, y la historia es parte del universo de Thousand World, al cual pertenecen otras obras de Martin como Dying of the Light, Sandking, A Song for Lyla y varias más.

Debido a su contrato con HBO, Martin no puede trabajar directamente en la serie, a pesar de ser productor ejecutivo de esta.

Puedes ver el primer tráiler de Nightflyers a continuación.