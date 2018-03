La historia de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence regresa a la televisión 34 años después.

Cobra Kai, la secuela de Karate Kid, estrenó su primer tráiler y anunció su fecha de lanzamiento. La serie contará con las actuaciones de Ralph Macchio (Daniel LaRusso) y William Zabka (Johnny Lawrence), miembros de la película que se estrenó en 1976.

En el tráiler, vemos a Johnny, quien al parecer es un fracasado que bebe alcohol. Él se reúne con Daniel, quien junto con sus colegas se burla de este al recordar su combate en el torneo de karate cuando eran jóvenes. Después, Johnny defiende a un adolescente que era molestado y golpeado por otros de su edad, y decide entrenarlo junto con otros “perdedores” de su escuela quienes son acosados. Daniel no cree que las intenciones de Johnny sean buenas, y no está nada contento de que Cobra Kai haya regresado a su pueblo, así que se pone a la tarea de detener a su ex rival.

Cobra Kai se estrenará el 2 de mayo por YouTube Red, el servicio de paga de YouTube. Puedes ver el tráiler a continuación.

También te puede interesar: Nightflyers de George RR Martin lanza primer tráiler