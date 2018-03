Vocalista de la banda de de K-pop 100%, Seo Min-Woo, fallece a los 33 años de edad

La mañana de este 27 de marzo se reportó el fallecimiento del cantante Seo Min-Woo, quien era integrante de la banda K-Pop 100%.

Seúl, Corea .- Debido a un paro cardíaco Seo Min-woo, quien formaba parte de la banda K-Pop 100% falleció la madrugada de este 27 de marzo reportaron medios coreanos. De acuerdo con El País, Min-woo quien contaba con 33 años de edad, fue encontrado sin vida en su casa de Seúl, capital de Corea del Sur.

A través de un comunicado la agencia TOP Media, encargada de las producciones discográficas del grupo, informó que el funeral se realizará en privado, ya que será “una pequeña reunión de familiares y amigos”. La agencia no ha relevado el día y la fecha de despedida del músico. El mensaje colocado en la pagina oficial de la empresa indica que “su familia, los miembros de 100%, los artistas, amigos y trabajadores de TOP Media están realmente desconsolados y de luto por la inesperada y triste noticia”.

El primer álbum del grupo, We, 100%, salio en el 2012 en el que se incluían el tema Want U Back. En 2014, el cantante abandonó la banda durante 21 meses para realizar el servicio militar, obligatorio para los hombres en Corea del Sur. En ese tiempo, el conjunto publicó su segundo trabajo Bang the Bush y el vídeo musical Beat. A su regreso, 100% lanzó su tercer disco Time Leap junto al videoclip Better Day. El medio recordó que Min-woo también incursionó en el cine con cintas como Sharp 3 (2006), The King and I (2007), Crazy Waiting (2007) y Where are you Going? (2009).