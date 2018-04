Mujer Maravilla, Lynda Carter, recibe estrella en el paseo de la fama de Hollywood

La actriz que interpretó a la Mujer Maravilla en una serie televisiva transmitida a mediados de la década de los setenta, Lynda Carter, fue homenajeada con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

California, Estados Unidos .– Meses atrás la actriz Lynda Carter, quien protagonizó una serie de televisión basada en la Mujer Maravilla, reveló que sufrió abuso y acoso sexual durante su carrera artística ademas de que refrendó su apoyó al movimiento #MeToo, cuyo objetivo de denunciar la agresión y el acoso sexual. Ahora la Carter, quien actualmente cuenta con 66 años de edad, vuelve a ser noticia pero gracias al reconocimiento al que se hizo merecedora ya que se colocó una estrella, con su nombre, en el paseo de la fama de Hollywood.

El programa, que fue transmitido de 1975 a 1979, le dio gran reconocimiento a Lynda quien estuvo acompañada durante la develación de la placa por la directora de la reciente cinta de la heroína Patty Jenkins, el CEO de CBS Corporation, Leslie Moonves, así como de los hijos de la interprete.

“Estará allí para siempre, tal vez debería decir Mujer Maravilla, o tal vez no, veremos. Esperemos que este personaje y yo vivamos en la memoria de la gente”, dijo a la AFP Carter. “No había mujeres en la televisión durante mi era, así que no pensaban que podríamos mantener una audiencia… ¿Qué año es hoy? 2018, todavía no piensan que podemos mantener una audiencia”, añadió la actriz.