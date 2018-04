La cantante Carla Morrison señaló que sufrió acoso sexual cuando tenia cinco años de edad

Durante una entrevista la cantante mexicana Carla Morrison reveló que un maestro de canto la acosó sexualmente cuando ella tenia cinco años de edad.

En una entrevista Carla Morrison, interprete de temas como Déjenme Llorar, Culpa Tengo y Te regaló reveló que un maestro de música la acoso sexualmente cuando ella tenia cinco años de edad, de igual forma la cantante señaló que su mamá optó por llevarlas a calases de arte en vez de obligar a ir con un terapeuta.

“Me llevó a clases de arte, manualidades, poesía, creación de cuentos, declamación… me resolví en el arte”, detalló la compositora. Morrison añadio que la música siempre ha fungido como su “escape”, y consideró que el abuso sexual “pasa muchísimo, no se habla porque es algo delicado, todo va a estar bien, hay que buscar terapia…”.

Por ello pidió a quien hayan sufrido de este tipo de ataques “archivar estas emociones, porque no se borran….” asi como buscar ayuda profesional asegurando que si hay manera de mejorar la situación en la que la víctima vive.

“Lo que puedo decir es que todo estará bien, que hay que buscar terapia… Fui a terapia muchos años y hoy en día me siento muy bien, he aprendido a enfrentarlo. No hay que archivar esas emociones, hay que hablar de eso y enfrentarlo”, señaló la originaria de Tecate, Baja California.

