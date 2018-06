Youtuber mexicano Werevertumorrow anuncia el cierre de su canal de videos

Un yotuber mexicano que cuenta con 15 millones de suscriptores, Werevertumorrow, anunció que dejará la plataforma de videos para incursionar en otros medios.

Ciudad de México .– Conseguir obtener ingresos mediante la publicación de videos donde se expresan nuestro punto de vista de cualquier tema que sea tendencia, es una de las metas de un amplio sector de la población juvenil del país, por ello el anuncio realizado por Gabriel Montiel, también conocido como Werevertumorro, de que cerrar su canal de Yotube, el cual hasta el momento cuenta con cerca de 16 millones de suscriptores, puede ser un indicio de que el auge de este nueva forma de comunicación entra en un periodo de re acomodo.

Desde hace 11 años Montiel, publicaba semanalmente grabaciones donde realizaba todo tipo de acciones con las que intentaba llamar la atención de los usuarios, debido a lo novedoso del formato y que en ocasiones lograba conectar con quienes entraban a YoTube para entrenarse poco a poco logró convertirse en un personaje famoso, incluso consiguió protagonizar una campaña publicitaria de una empresa de papas fritas.

También te puede interesar: YouTube elimina 8.3 millones de videos ofensivos usando inteligencia artificial

Pero ahora de acuerdo con el Youtuber que la fórmula que usó desde 2007 ya no funciona en la actualidad, por lo que dejará el canal que lo lanzó a la fama. Asimismo, aclaró que no se trata de una broma, pero tampoco que ya no hará nada en internet, ya que incluso al final del video promociona su nuevo canal llamado Gaborever, y el cual tiene sólo un video titulado “El principio del Final”.

“Siempre debe de haber un final. No quiero que piensen que este es un video de broma en los cuales al final es ‘ay, no es cierto’ o ‘me voy, pero poquito’, o sea no es para generar polémica y (que) ustedes piensen que voy a regresar muy pronto. No me voy a ir de YouTube, de Facebook, de Twitter o de la red social que se llegue a inventar mañana. En este canal no estaré más”, declaró Werevertumorro.

Artículo relacionado: Los Youtubers mejor pagados en el mundo durante el 2016

En ocasiones anteriores otros Youtubers de diversas nacionalidades realizaron un anunció similar pero terminaban regresando a YoTube pero bajo otro nombre. Por lo que no seria de extrañar que el mexicano, quien se rumorea esta en pláticas para participar en un programa de televisión matutino, volviera a la plataforma que le permitió volverse famoso.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram

También te puede interesar: PewDiePie el youtuber con más seguidores en el mundo no cerrara su canal de videos