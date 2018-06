¿No sabes que regalar a papá? Estos son algunos de los mejores libros que han capturado de manera inolvidable la relación entre padres e hijos.

Este fin de semana no todo será fútbol. Con motivo del Día del Padre, hemos recopilado algunos de los libros de literatura contemporánea que con más fuerza han retratado la intensa, a veces complicada, relación entre padres e hijos.

Para leer, para regalar o revisitar en compañía de padres o hijos.

Te puede interesar: Día del Padre, una celebración con historia

Patrimonio: una historia verdadera. Philip Roth

Philip Roth no es el escritor más afable del mundo, pero este sí que es el libro más cálido y lleno de cariño que ha publicado.

Escrito en 1991, Roth narra la vida, enfermedad y muerte de su padre, Herman Roth, un agente de seguros jubilado, que a sus ochenta y seis años es diagnosticado con tumor cerebral y con quien tuvo una relación complicada.

Se trata de una obra que, no es sorpresa tratándose de Roth, desborda Literatura, pasión, honestidad y una fragilidad insospechada a pesar de tratarse de una obra sobre la pérdida.

Harún y el mar de las historias. Salman Rushdie

Es más común que los hijos escriban sobre los padres, pero no siempre es así. Salman Rushdie, famoso por haber escrito “Los versos satánicos”, publicó en 1990 su primer libro para niños “Harún y el Mar de las Historias”, novela que dedicó a su primer hijo.

Esta maravillosa fábula con final feliz cuenta la aventura de Harún, quien devuelve la palabra y la felicidad a su padre, Rashid Khalifa, el mejor cuentista del mundo. Khalifa lleva con sus historias alegría al triste país de Alifbay, pero se ha quedado sin nada que contar.

Hasta el Mar de las Historias viajará su hijo para devolverle la alegría a su padre. Maravillosa.

La hermandad de la uva. John Fante

John Fante es más conocido por tetralogía protagonizada por Arturo Bandini, sin embargo, “La hermandad de la uva”, es un fresco tierno e hilarante sobre los profundos lazos entre padre e hijo, sin importar cuán diferentes sean cada uno.

El viejo Nick, un albañil retirado, tiene problemas con su esposa y ha decidido aceptar una propuesta delirante: construir una cámara de piedra para sacar pieles de ciervo. Henry, uno de sus hijos, va desde Los Ángeles hasta San Elmo para intentar convencer a su padre de abandonar tan absurda empresa (Nick es viejo y marchito, sin fuerza para completarla) y para evitar un posible divorcio entre sus padres.

He aquí un libro lleno de humor negro, filoso, pero siempre tierno. No en vano John Fante fue considerado como precursor del realismo sucio y héroe personal de personalidades como Charles Bukowski.

La invención de la soledad. Paul Auster

Una mañana de enero de 1979, Paul Auster se enteró por una llamada telefónica que su padre había muerto. “La invención de la soledad” es una profunda y conmovedora reflexión sobre la relación de un hijo y un padre, y sobre el peso de esta relación en el hijo que se convierte a su vez en padre.

Queda poco más que decir sobre uno de los libros más representativos del escritor neoyorquino. “Un día hay vida”.

Tiempo de vida. Marcos Giralt Torrente

Marcos Giralt ganó el Premio Strega Europeo con “Tiempo de vida”, obra que no sólo refleja la historia de España en los últimos 40 años, sino que reconstruye la relación que mantuvo con su padre y el tiempo que compartió con él.

Retrato de un padre y un hijo, el libro de Giralt no se concentra en los claroscuros de esta relación (aunque tampoco obvia los malos momentos), sino que se enfoca en la revisión del pasado, en la recuperación de los silencios y los vacíos.

“Porque todo fue un equívoco. Porque es probable que, si no hubiese estado tan necesitado de él, si no lo hubiera echado tanto en falta, sino hubiese sido tan consciente de la vulnerabilidad de mi madre y mía, tampoco me habría dolido del mismo modo sus deserciones”.

La carretera. Cormac McCarthy

Un libro demoledor y un reclamo de humanidad en medio del Apocalipsis. Un padre y un hombre avanzan por un mundo devastado, en el que las densas nubes impiden que los rayos del sol iluminen la tierra.

Para sobrevivir deben saquear almacenes y casas abandonadas e huir constantemente de otros hombres que han decidido devorar a otras personas para poder sobrevivir. Espeluznante a momentos, “La carretera” logra contrastar lo más abyecto de la naturaleza humana con el amor incondicional de un padre por su hijo.

McCarthy, entonces de 76 años, relató que el libro es producto de la relación cotidiana con su hijo de once años. De ahí nació, de manera textual, un diálogo que fue incorporado después al libro. El hijo le pregunta al padre qué haría si muriera. El padre le responde: “Me querría morir contigo”. “¿Para poder estar conmigo?”, pregunta de nuevo el niño. “Sí”, le contesta el padre, “Para poder estar contigo.”

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram