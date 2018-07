Este año la serie de televisión Game of Thrones encabeza la lista de candidatos a obtener un premio Emmys, ya que consiguió ser nominada en 22 categorías.

California, Estados Unidos .- El listado de las nominaciones a los premios Emmys, que esta 2018 cumple 70 años de realizarse, tiene como la serie de televisión Game of Thrones en 22 categorías por lo que se espera que sea una de las grandes triunfadoras de la ceremonia que se realizará el próximo 17 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló los nombres de quienes competirán por uno de estos premios.

Los nominados a los premios Emmys 2018 son:

Mejor actor de drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This is Us

Ed Harris – Westworld

Matthew Rhys – The Americans

Milo Ventimiglia – This is Us

Jeffrey Wright – Westworld

Mejor actriz de drama

Claire Foy – The Crown

Tatiana Maslany – Orphan Black

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sandra Oh – Killing Eve

Keri Russell – The Americans

Evan Rachel Wood – Westworld

Mejor serie de comedia:

Atlanta

Barry

Black ish

Curb your enthusiasm

Glow

Sillicon Vallely

Unbreakable Kimmy Schmidt

Mejor actriz comedia

Pamela Adlon – Better Things

Rachel Broshanan – The Marvelous Mrs. Maisel

Allison Janney – Mom

Issa Rae- Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Mejor actor comedia

Larry David – Curb your Enthusiasm

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

William H. Macy – Shameless

Mejor serie dramática

​The Americans

The Crown

Game of Thrones

​The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

Westworld

Mejor serie o película limitada

The Alienist

The Assassinatyion of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

Godless​

Patrick Melrose

Mejor actriz en serie o película limitada para TV

Jessica Biel

Laura Dern

Michelle Dockery

Edie Falco

Regina King

Sarah Paulson

Mejor actor en serie o película limitada para TV

Antonio Banderas

Darren Criss

Benedict Cumberbatch

Jeff Daniels

John Legend

Jesse Plemons

Mejor programa de reality show

Top Chef

The Voice

Ninja Warrior

Pu Paul: Drage Race

The Amazing Race

Mejor programa humorístico de TV

Drunk History

I Love You, America

Saturday Night Live

Tracey Ullman’s Show

Portlandia

At Home with Amy Sedaris

