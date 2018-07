Lanzan el primer póster oficial de la película Aquaman

California, Estados Unidos .- Planteada como una película donde se nos narrara los orígenes del rey de los mares, la cinta Aquaman compartió en las redes sociales el primer poster del superhéroe, en donde también se confirma que estará en los cines el próximo mes de diciembre.

La productora Warner Bros es la encargada de la realización de película, estelarizada por Jason Momoa y la cual tambien contará con la participación de Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Vulko, Temuera Morrison como Tom Curry, Dolph Lundgren como el Rey Nereus, Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, Patrick Wilson como Orm y Nicole Kidman como la Reina Atlanna.

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap

— Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 de julio de 2018