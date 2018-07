Cantante Demi Lovato es hospitalizada por una sobredosis

California, Estados Unidos .- La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato se encuentra internada en un hospital de Los Ángeles debido una sobredosis de heroína reportaron los portales TMZ y Daily Mail, hasta el momento se desconoce el estado de la interprete de temas como Échame la culpa, cantada a dueto con Luis Fonsi.

La información conocida hasta el momento indica que la también actriz de 25 años fue trasladada a mediodía a un hospital que aún se desconoce desde su domicilio en Hollywood Hills. El País recordó que ocasiones anteriores Lovato había admitido que tenia un problema con el alcohol y el consumo de estupefacientes.

“Llevé a cabo muchos comportamientos dañinos para la salud”, reconoció la artista estadounidense en alusión a su abuso del alcohol y drogas, lo que llevó, en 2012, a vivir en un centro de desintoxicación de Los Ángeles durante más de un año.

Apenas el pasado mes de marzo, había publicado en redes sociales el siguiente mensaje: “Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible”. Celebraba así sus seis años alejada del alcohol.

TMZ informó que la última actuación de la cantante fue el pasado domingo y que estaba previsto que actuará el siguiente finde semana en Atlantic City.

La conductora Ellen DeGeneres publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de apoyó para la cantante en donde indica que se encuentra apesadumbrada por la situación en la que se encuentra Lovato.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family.

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018