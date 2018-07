Luis Miguel cobró una suma milonaria por permitir que su historia se cuente en la pantalla chica, y podría duplicar sus ingresos si se produce una segunda entrega.

La primera temporada de “Luis Miguel: la serie” terminó el pasado 15 de julio, pero el tema de conversación no ha parado. Desde cómo acabó el último capítulo, si existe un posible romance entre los protagonistas Diego Boneta y Camila Sodi hasta rumores de la segunda temporada, el fenómeno Luis Miguel aún sigue siendo tendencia en redes sociales.

Y entre las especulaciones sobre la próxima entrega, ya se reportó el monto que le pagaron a Luis Miguel y cómo van las negociaciones de la serie. Según el empresario Carlos Brenner, quien es cercano al cantante, “El Sol” cobró más de 5 millones de dólares al inicio de la producción.

Desafortunadamente para los fans que quedaron prendidos con el final de temporada, ni Gato Grande Productions ni Netflix pueden confirmar una segunda entrega. Debido al gran éxito, las negociaciones están en el “estira y afloja” de manera que todos ganen en un proyecto que se ha convertido en una mina de oro para los involucrados.

“Creo que no se debe aceptar nada menor a lo doble o lo triple”, aseguró Brenner cuando se le cuestionó acerca de las negociaciones para la segunda temporada. “Más les vale que abran bien la cartera (Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares”.

Según fuentes cercanas a la producción, no solo están negociando con Luis Miguel, sino también con con Diego Boneta quien actualmente está aprovechando su popularidad para aterrizar su carrera como cantante, ya que en próximos días dará a conocer su gira por América Latina.

“Decirte algo sería una mentira total, porque todavía no hay nada (…) Hemos estado trabajando como locos este tiempo. Entonces no se sabe nada. Ahora estamos celebrando. Creo que es importante como todo, pensar en qué se hizo bien, qué funcionó, qué no y qué pudo estar mejor”, afirmó Boneta tras ser cuestionado por los nuevos capítulos.

Por su parte, la productora Carla González asegura ya empezaron la investigación para la segunda temporada a pesar de que no está confirmada, recalcando que no hay fechas previstas ni cantidad de capítulos establecidos como lo han dado conocer otras personas.

En caso de concretarse la continuidad del proyecto, “Luis Miguel la serie” podría convertirse en uno de los éxitos más grandes de Netflix, ya que con la primera entrega logró ganar un millón más de suscriptores en México. Mientras tanto, Luis Miguel cosecha las mieles de su renovada popularidad con su gira ¡México por siempre! la cual ha tenido una gran respuesta del público.

