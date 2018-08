Robert Redford anuncia su retiró de la actuación

A solo unos días de cumplir 82 años de edad el actor estadounidense Robert Redford anunció que ya no participará en más películas o series de televisión.

California, Estados Unidos .– El actor y director, Robert Redford, reveló que dejará la actuación ya que asegura que a sus casi 82 años de edad ya es necesario tomar un descanso de su trabajo como histrión el cual realiza desde que tenia 21 años.

Redford, quien nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, señaló en una entrevista con Entertainment Weekly que su participación en la cinta The Old Man & the Gun sería la última de sus prolífica carrera actoral que incluye películas como ‘Dos hombres y un destino’ (1969), ‘El golpe’ (1973) ambas junto a Paul Newman, o ‘Tal como éramos’ (1973) donde actuó al lado de Barbra Streisand. De igual forma participó en filmes como ‘Todos los hombres del presidente’ (1976) junto a Dustin Hoffman o ‘Memorias de África’ (1985) con Meryl Streep.

“Pensé: ‘Bueno, es suficiente. ¿Y por qué no irme con algo que es muy optimista y positivo?”, afirmó Robert en alusión directa a la historia de The Old Man & the Gun, que narra la vida de Forrest Tucker, un delincuente que fue encarcelado 17 veces y pudo escapar con éxito en igual número de ocasiones.

“Lo que realmente me atrapó de él -y que espero que la película muestre- es que robó 17 bancos, lo atraparon 17 veces y fue a prisión en 17 ocasiones. Pero también escapó 17 veces. Ello me hizo preguntarme si él en realidad no era reacio a ser atrapado para así poder disfrutar la verdadera pasión de su vida: escapar”, mencionó sobre el personaje que interpreta en el filme.

El ganador de un Oscar a director por su labor en ‘Gente como uno’, declaró “Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21”, Al ser cuestionado si también dejará la dirección de filmes el actor dejó abierta la posibilidad de continuar con su carrera de cineasta

Ademas de ser conocidos por su labor en el cine Robert Redford fundó, en 1981 el Festival de Cine de Sundance en Utah, Esatdos Unidos. El nombre es un homenaje a su personaje en la película ‘Dos hombres y un destino’: The Sundance Kid.