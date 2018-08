El grupo de rock Pixies celebrará el 30 aniversario de su disco Surfer Rosa en la CDMX

Ciudad de México .- Aún cuando ya no cuentan con la bajista original de la banda, Kim Deal, los Pixies anuncian que realizarán un concierto en el Teatro Metropólitan de la capital del país, esto dentro del marco de la gira para celebrar 30 años del lanzamiento del álbum Surfer Rosa.

Fue a través de sus redes oficiales que el conjunto liderado por Black Francis confirmó que el 12 de noviembre volverán a tocar en la CDMX, después de que su última presentación en suelo azteca fuera en 2015 en el marco del festival Corona Music. En esta ocasión la banda interpretará íntegramente los 13 tracks de su segundo álbum.

VAMOS, Mexico City – Nov 12, @TMetropolitanMx.

‘#ComeOnPilgrim… #ItsSurferRosa‘ – 30th Anniversary Celebration.

Tickets are on-sale at 11am on Aug 16 here: https://t.co/mAHtWwHJ8E pic.twitter.com/FXdJQwdGJl

— PIXIES (@PIXIES) 7 de agosto de 2018