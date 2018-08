La Academia de Hollywood genera controversia por nueva categoría

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la adición de una nueva categoría para entregarse en los premios Oscar del 2020, la cual premiará a la película más popular del año.

Esta nueva estrategia busca ganar seguidores a los premios ya que tan solo en marzo, alrededor de 26.5 millones de personas televisaron la Ceremonia de los Oscar. No obstante, estos números han decaído ya que en el 2017 el número ascendía a 33 millones de televidentes y en el 2016 a 34.4 millones.

La forma en que los contendientes serán seleccionadas aún no ha sido bien definida, ni se han establecido los requisitos que deberán cumplir para entrar a dicha categoría, pero se anunció que se darán a conocer próximamente.

Esta noticia seguro impactará a los seguidores de películas de superheroes como Avengers, Black Panther, entre otras, ya que, aunque generalmente participan en categorías técnicas como Mejores efectos visuales, no reciben los premios más sobresalientes. Hasta el momento se desconoce sí el público podrá participar en la elección del filme ganador.

Por su parte, la Academia publicó a través de Twitter sobre el cambio en los Oscares.

“El cambio ha llegado a los #Oscars. Aquí está lo que necesitas saber:

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) August 8, 2018