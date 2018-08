Fallece a los 76 años de edad la cantante Aretha Franklin

A los 76 años de edad falleció la cantante estadounidense Aretha Franklin en su casa en Detroit, en días pasados se había reportado que su estado de salud era delicado.

Detroit, Estados Unidos .- Medios de la unión americana reportaron el fallecimiento de Aretha Franklin, cantante de soul que ganó 18 Grammy y vendio 75 millones de discos durante su carrera artística que incluye éxitos como Respect, Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools.

Frankiln nació en 1942 en Memphis, Tennessee, y comenzó a cantar a en el coro de la iglesia de su padre, Clarence LeVaughn Franklin, durante la década de los 60. En 1967, Franklin ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal solista de Rhythm and Blues por Respect.

En 1987 fue la primera mujer en ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y siete años más tarde se convirtió en la galardonada más joven honrada por el Centro Kennedy. En su vida personal, la cantante tuvo una vida precoz y turbulenta con su primera maternidad cuando era apenas una niña, un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas, recordó El País.

El representante de la artista confirmó el fallecimiento, a causa del cáncer de páncreas. Con ella desaparece la última gran superviviente de la era dorada de la música soul estadounidense.

