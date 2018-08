Michael Jackson pierde el primer lugar de álbum más vendido frente a los Eagles

Washington, Estados Unidos .- Desde mediados de la década de los ochenta el disco Thriller de Michael Jackson se encontraba en el primer lugar de los álbumes más vendidos en la historia de la industria discográfica, pero ahora la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) informó que la recopilación de grandes éxitos de los Eagles se ha convertido en el más vendido de todos los tiempos.

Their Greatest Hits 1971-1975 ahora tiene 38 certificaciones de platino, lo que quiere decir que las ventas y reproducciones vía streaming del disco alcanzaron 38 millones de copias. La producción de 1976 coloca a Thriller en segundo lugar. El clásico de Jackson es 33 veces platino, detalló El Financiero.

La RIAA agregó que el álbum de los Eagles, Hotel California, lanzado en 1977, es ahora 26 veces platino, lo que lo coloca como el tercer mejor vendido de todos los tiempos. Don Henley, vocalista de la banda estadounidense, en relación a este récord declaró; “Estamos agradecidos con nuestras familias, nuestra dirección, nuestro equipo, la gente de la radio y, sobre todo, los seguidores leales que han permanecido con nosotros por los altibajos de 46 años. Ha sido un tremendo recorrido”.

La última vez que la RIAA calculó las ventas del disco de éxitos de esta agrupación fue en 2006, cuando lo certificó con 29 platinos. Las ventas y reproducciones vía streaming de Thriller se actualizaron por última vez el año pasado.

“Both of these transcendent albums have impressively stood the test of time, only gaining more currency and popularity as the years have passed, much like the Eagles themselves.” #RIAATopCertified Congrats to the Eagles! pic.twitter.com/TidxJv3YAn

