Más de 3 meses les llevo a quince familias #wixárikas realizar un mural de chaquira de más de 81 metros cuadrados, con el cual rompieron el Récord Guinness y fue develado en Plaza Liberación, en #Guadalajara. 📷: Ismael Ramírez #Artesanos #mexicanos #mariachi #guadalajara #orgullo #orgullomexicano #arte #chaquira #obra #México #Jalisco #NoticiasGDL #RecordGuinness

A post shared by MURAL (@muralcom) on Aug 20, 2018 at 4:09pm PDT