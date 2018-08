Gorillaz anuncia posible regreso a México al estilo mariachi

La banda virtual Gorillaz compartió en sus cuentas de redes sociales un video que alude a un posible regreso a territorio mexicano.

Gorillaz emocionó a sus fans mexicanos al publicar un video que puede interpretarse como el esperado regreso de Damon Albarn a escenarios de nuestro país. En la publicación, Gorillaz escribe “Manténganse al tanto” al lado de una bandera mexicana. El anuncio se hará el miércoles 22 de agosto a las 9:30 de la mañana hora del centro de México.

La publicación también incluye un enlace al sitio web de Gorillaz, específicamente a su sección de gira, y el hasta “la gira #TheNowNow es ahora”, con lo cual se puede entender que la banda presentará su nuevo álbum en México y las fechas se anunciarán el 22 de agosto a la hora mencionada.

En el video, se ve a un trompetista caminar hacia un teatro y comenzar a tocar, junto al resto de un mariachi, el éxito Melancholy Hill.

Gorillaz se presentó en el festival Vive Latino este mismo año, por lo que la espera no será tan larga para sus fans, ya que de no presentarse nuevamente en nuestro país este 2018, seguramente lo harán en los primeros meses del 2019.

The Now Now fue lanzado el 29 de junio y ya cuenta con cinco sencillos: Humility, Lake Zurich, Sorcererz, Fire Flies y Hollywood.

