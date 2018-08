Dos películas mexicanas compiten por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

Un total de tres películas latinoamericanas, dos de ellas mexicanas, estarán compitiendo por el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia 2018.

Las películas Roma, del director Alfonso Cuarón, y Nuestro tiempo, del director Carlos Reygadas, ambos mexicanos, son parte de los 20 filmes que estarán compitiendo por el León de Oro, el máximo reconocimiento del Festival de Cine de Venecia.

Roma es un drama autobiográfico que será distribuido por Netflix. En formato blanco y negro, relata íntimamente un año en la complicada vida de una familia de clase media que vive en Ciudad de México durante la década de 1970. En la entrega, Cuarón se enfoca en el matriarcado que marcó su vida.

“Hay períodos en la historia que dejan marcas en las sociedades y momentos en la vida que nos transforman. Roma es un intento por capturar la memoria de eventos que experimenté hace casi 50 años”, comentó Cuarón para el sitio web oficial del festival.

Entre los reconocimientos que ha recibido el director mexicano se encuentra el haber ganado el premio Oscar por su cinta Gravedad, además de ser alabado por su trabajo en Niños del hombre, Harry Potter y el prisionero de Azkaban y la cinta mexicana Y tu mamá también, por la cual ganó el León de Oro a Mejor guion en el 2001.

Por su parte, Nuestro tiempo es una película protagonizada por el mismo director de la cinta, Reygadas, quien da vida a un hombre que mantiene una relación abierta con su mujer, interpretada por su esposa en la vida real. Su aparentemente armónica relación entra en conflicto cuando ella se enamora de otro hombre.

Estas películas mexicanas estarán acompañadas como representantes de América Latina por la cinta Acusada, dirigida por el argentino Gonzalo Tobal. Protagonizada por Gael García Bernal, Acusada cuenta la historia de una joven cuya vida se ve alterada cuando su mejor amiga es brutalmente asesinada y años más tarde ella es acusada del crimen.

Entre otras películas que estarán compitiendo por el León de Oro se encuentran The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Ethan Coen y Joel Coen; Double Vies, de Olivier Assayas, y First Man, de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling, que inaugurará el festival y es una de las favoritas a triunfar en la temporada de premios.

El Festival de Cine de Venecia 2018 se celebrará del 29 de agosto al 8 de septiembre en el Palazzo del Cinema de Venecia, Italia.

