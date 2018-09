Henry Cavill protagonizará la adaptación de The Witcher de Netflix

El actor británico dará vida a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos quien posee habilidades sobrenaturales y está basado en una novela de fantasía.

Netflix finalmente anunció quien será el protagonista de la adaptación televisiva de la novela The Witcher: Henry Cavill. El actor, mejor conocido por interpretar a Superman/Clark Kent en el Universo Cinematográfico de DC, ahora se convertirá en Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que cuenta con habilidades sobrenaturales, llevando finalmente a la pantalla la serie de fantasía del autor polaco Andrzej Sapkowski.

The Witcher es mejor conocida por su la adaptación a videojuegos de CD Projekt, cuya tercera entrega obtuvo excelentes críticas y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

La serie de televisión seguirá a Geralt mientras él “lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la gente suele ser más perversa que las bestias. Pero cuando el destino lo encamina hacia una poderosa hechicera y una princesa joven con un secreto peligroso, los tres deben aprender a navegar por un Continente cada vez más volátil”.

Los productores ejecutivos Sean Daniel y Jason Brown comentaron sobre la serie: “Las historias de Witcher siguen a una familia poco convencional que se une para luchar por la verdad en un mundo peligroso. Los personajes son originales, divertidos y constantemente sorprendentes y no podemos esperar para darles vida en Netflix, el hogar perfecto para historias innovadoras”.

Su compañero productor Jarek Sawko agregó: “Hay una profundidad moral e intelectual en estos libros que va más allá del género. Es una historia sobre el ahora y los retos de hoy, escondida bajo una cubierta de fantasía. Es una historia sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe dentro de todos nuestros corazones”.

Henry Cavill, de 35 años de edad, saltó a la fama en el 2007 gracias a la serie The Tudors, en la cual participó en 38 capítulos. Después, fue elegido como Superman en la cinta Hombre de acero, mismo papel que le ganó estar en Batman vs. Superman y en la saga de La Liga de la Justicia, todas de Warner Bros.

Recientemente, fue el antagonista en la película Misión Imposible: Repercusión, en la cual participó junto a Tom Cruise.

La serie de televisión The Witcher aún no cuenta con una fecha de estreno, ya que su preproducción aún no da inicio, pero cuando esté lista, será transmitida a través de la plataforma Netflix.

