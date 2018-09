Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años de edad

Uno de los actores más emblemáticos de Hollywood murió a los 82 años a causa de un paro cardíaco.

Burt Reynolds sufrió un paro cardíaco y desafortunadamente murió en el hospital Jupiter Medical en Florida el jueves por la mañana, rodeado de su familia, dijo su representante Erik Kritzer.

Reynolds era mejor conocido por sus papeles en Deliverance de 1972, Smokey and the Bandit de 1977, y Boogie Nights de 1997, el último de los cuales le valió una nominación al Oscar.

Él estaba filmando la nueva película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood junto a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. La película se estrenará en los cines en el 2019.

Burton Leon Reynolds Jr. nació el 11 de febrero de 1936 y creció en Florida. Era un destacado atleta quien jugó futbol americano en la Universidad Estatal de Florida en la década de 1950. Sin embargo, su futuro como deportista profesional se vio frustrado tras sufrir un accidente automovilístico.

Él comenzó a actuar después de inscribirse en la universidad. Se mudó a Nueva York y obtuvo papeles secundarios en proyectos de teatro y televisión antes de hacer su debut cinematográfico en 1961. Por su apariencia, a menudo era elegido para películas western, incluida la popular serie de televisión “Gunsmoke” en la década de 1960.

La vida personal de Reynolds fue complicada, ya que tuvo matrimonios que terminaron en divorcio con las actrices Loni Anderson y Judy. Él tiene un hijo adulto, Quinton Anderson Reynolds, de su segundo matrimonio.

Reynolds había estado teniendo problemas de salud por algunos años. En el 2011, se sometió a una cirugía de corazón después de que su médico descubriera durante un examen físico de rutina que sus arterias se cerraron. Dos años después, fue hospitalizado y puesto en cuidados intensivos tras sufrir síntomas similares a la gripe y deshidratación.

“Mi médico dijo que necesitaba someterme a una cirugía de bypass de inmediato. Fui a casa y me afeité, y tuve la operación al día siguiente”.

En septiembre de 2009, Reynolds ingresó a rehabilitación por una adicción a medicamentos recetados. Tras la noticia de su muerte, varias personalidades del medio compartieron su pesar a través de redes sociales.

Arnold Schwarzenegger fue uno de los primeros en expresar su pesar en Twitter: “Burt Reynolds fue uno de mis héroes. Él era un pionero. Mostró la forma de pasar de ser un atleta a ser el actor mejor pagado, y siempre me inspiró”.

Elijah Wood compartió: “Que tristeza escuchar sobre la muerte de la leyenda, Burt Reynolds”.

También te puede interesar: Henry Cavill protagonizará la adaptación de The Witcher de Netflix