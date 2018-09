Dolores O’Riordan, cantante de The Cranberries, murió por ahogamiento accidental

La cantante de The Cranberries se ahogó en una tina de baño mientras estaba alcoholizada y no se encontraron señales de autolesiones ni se sospecha de homicidio.

Una investigación dio a conocer que Dolores O’Riordan, cantante de The Cranberries, murió accidentalmente al ahogarse en la tina de una habitación de hotel luego de pasar la noche después consumiendo bebidas alcohólicas. La cantante irlandesa fue encontrada cara arriba en la bañera vestida con su pijama en el baño de su habitación en el Hilton Park Lane de Londres el 15 de enero.

O’Riordan, de 46 años de edad y madre de tres hijos, sufrió anteriormente de alcoholismo. Esa noche, ella consumió champaña y cócteles, y había superado cuatro veces el límite legal de consumo de alcohol.

La investigación se realizó en la Corte Forense de Westminster en el día que habría sido su cumpleaños número 47. No hubo evidencia de lesiones autoinfligidas ni ninguna carta de suicidio en su habitación. Lo que sí se encontró en su habitación fueron cinco botellas miniatura y una botella de champaña.

En la audiencia, a la que asistieron la madre de O’Riordan, Eileen, su hermano PJ y su cuñada, se dijo que ella contactó servicio a la habitación alrededor de la medianoche. La policía descubrió que el minibar se abrió alrededor de las 2 de la madrugada y ella llamó a su madre a las 3 de la madrugada. Más tarde se descubrió que no respondía a llamadas y se confirmó muerta a las 9:16 a.m.

La oficial de policía Natalie Smart, quien asistió a la escena, dijo: “Vi a la señora O’Riordan sumergida en la bañera con la boca y la nariz completamente debajo del agua. Había un tercio de una botella de champán y varias botellas de alcohol en miniatura. Había una cantidad de tabletas restantes en las botellas.

“Hicimos una revisión completa de la piel y el cuerpo; sin marcas, sin sangre en el agua, sin lesiones. No hubo señales de perturbación y la puerta se cerró desde el interior”.

Cuando el forense le preguntó si había alguna señal de alguna carta o nota, ella dijo: “No es que pudiéramos encontrarlo. No dejó nada, ninguna nota”.

El paramédico del Servicio de Ambulancia de Londres, Mark Vials, dijo en un comunicado que la encontraron boca arriba en el baño “con un chaleco de manga larga y pantalones de pijama”.

Se encontraron medicamentos con receta y se acabó un paquete de cigarros. Las pruebas mostraron solo cantidades “terapéuticas” de medicamentos en la sangre de O’Riordan. Pero también revelaron 330 mg de alcohol por cada 100 ml de sangre, lo que significa que era más de cuatro veces el límite legal de 80 mg para conducir.

O’Riordan se había abstenido del alcohol durante la mayor parte de los últimos tres años, pero recayó durante un viaje a Canadá, dijo la corte.

Su psiquiatra, Seamus O’Ceallaigh, dijo: “Hubo (abuso del alcohol) aunque Dolores había mantenido sobriedad durante períodos prolongados”.

El Dr. O’Ceallaigh le dijo a la corte que había visto a O’Riordan por última vez el 9 de enero y que parecía estar “de buen ánimo, sin pensamientos suicidas, sin evidencia de autolesiones”.

Él agregó: “Ella dijo que planeaba lanzar dos nuevos álbumes y mirar hacia el futuro. Ella tenía planes para su vida. Él también dijo que O’Riordan probablemente estaba en medio de un “episodio maniático” o “estado de ánimo elevado” en el momento de su muerte.

Por su parte, el Dr. Robert Hirschfield, el psiquiatra de la cantante, dijo que hablaron por última vez el 26 de diciembre del año pasado.

En una declaración leída al tribunal, comentó: “Dijo que le estaba yendo bien en general. Ella no estaba bebiendo, estaba un poco triste el día de Navidad, pero no pensaba suicidarse.

La corte escuchó cómo Dolores había escrito una nota de suicidio en septiembre del año pasado, pero perdió el conocimiento antes de completarla.

La Dra. Shirley Radcliffe, forense, dijo: “Dolores O’Riordan fue una cantante muy exitosa con una familia y niños muy solidarios; claramente muy querida por muchas personas.

“Tenía un historial de bipolaridad corto, por lo que buscó tratamiento, pero parece que no tuvo una recaída significativa de su salud mental.

“Pero hubo un problema continuo con el mal uso de alcohol intermitente. El 15 de enero fue encontrada muerta en su habitación de hotel. No hubo evidencia de que esto fuera algo más que un accidente. No hubo evidencia de intención, parece que no fue más que un accidente trágico”.

De este modo se determinó que la muerte de Dolores O’Riordan no fue sospechosa, pero una investigación previa se retrasó porque se requerían “varias pruebas”.

