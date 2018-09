El músico británico Paul McCartney dará un concierto este 7 de septiembre en Nueva York, el cual será transmitido en vivo a todo el mundo por YouTube.

Nueva York, Estados Unidos .- El álbum número 17 del ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, lleva el nombre de Egypt Station y como parte de la promoción del mismo el músico ingles realizará un concierto en una localidad secreta de la ciudad estadounidense de Nueva York, el mismo será transmitido en vivo a todo el mundo mediante la plataforma de videos YouTube.

Con 76 años de McCartney es una leyenda viviente ya que desde la década de los sesenta se encuentra creando canciones por lo que se espera que en este recital interprete temas de las agrupaciones a las que ha pertenecido como Wings, y éxitos de los Beatles como Yesterday o Let it Be.

El nombre del álbum está inspirado en una obra de arte pintada por el propio McCartney en 1988. “Me gustaron las palabras Egypt Station. Me recordó a los álbumes que solíamos hacer… Egypt Station se inicia en una estación con la primera canción y luego cada canción suena como si fuese una estación diferente”, explicó el cantante en un comunicado emitido a inciios del pasado mes de junio.

De acuerdo con CNET, el concierto, que será transmitido en vivo por YouTube, comenzará a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, 7 p.m. de la Ciudad de México de este viernes 7 de septiembre.