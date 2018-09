‘Roma’ de Alfonso Cuarón gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

Roma es un drama autobiográfico producido y dirigido por Cuarón. El filme será distribuido por Netflix y llegará a la plataforma en diciembre, aunque también se estrenó de forma limitada en salas de cine.

Roma, el retrato íntimo en blanco y negro del director mexicano Alfonso Cuarón que rinde tributo a las mujeres que lo criaron en la década de 1970, ganó el premiomayor en el 75 ° Festival de Cine de Venecia.

Cuarón aceptó el Leone d’Oro (León de Oro) este sábado, casualmente en la misma fecha que nació la mujer que inspiró al personaje principal Cleo, una joven empleada doméstica con sus propios problemas en medio de la lucha política en uno de los barrios más populares de Ciudad de México.

La cinta narra la historia de una familia mexicana residente de Ciudad de México durante la década de los setentas. Cuarón mencionó que este filme es “propio de su memoria” pues tiene contenido autobiográfico de su infancia. Tiene como contexto esos años mexicanos de protestas estudiantiles, terremotos y la represión de las autoridades.

“Cuando creces con alguien a quien amas, en realidad no cuestionas su identidad. Este proceso me forzó a ver a Cleo o Libo como una mujer, con toda una complejidad alrededor, que pertenece a las clases bajas, con orígenes indígenas”, comentó el director mexicano sobre su obra.

Otros ganadores del Festival de Cine de Venecia

El Premio del jurado, que encabezó Guillermo del Toro, fue para The Favorite, de Yorgos Lanthimos, sobre las mujeres que rodean a la reina Ana; Olivia Colman ganó por Mejor actriz por su papel de reina en la misma película.

El premio a Mejor director fue para Jacques Audiard por The Sisters and Brothers; Willem Dafoe fue elegido como Mejor actor por At Eternity’s Gate, el homenaje de Julian Schnabel a Vincent Van Gogh.

