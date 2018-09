Henry Cavill y Ben Affleck renuncian como Superman y Batman

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Henry Cavill, quien interpretó a Superman en tres películas de DC, se negó a tener un rol pequeño en la cinta Shazam!, lo que llevó a conflictos con el estudio los cuales resultaron en la terminación del contrato del actor.

Cavill le dio vida por primera vez a Superman en Hombre de acero en el 2013, después participó en Batman vs. Superman en el 2016 y en Liga de la justicia el año pasado.

Henry iba a aparecer como Superman en la película Shazam!, que se estrena en abril del 2019 y será protagonizada por Zachary Levi, pero según THR, las conversaciones entre los representantes del actor y Warner Bros se rompieron.

Se piensa que el nuevo papel de Cavill en la serie de Netflix The Witcher hizo que tuviera que cambiar sus planes debido a conflictos de agenda.

Esta cancelación llevó al estudio a descartar futuras participaciones del actor en sus siguientes películas, ya que ahora están enfocados en una cinta de Supergirl. Sin embargo, no hay planes para que Superman tenga una nueva película pronto, solamente pequeñas partes en las ya programadas a producirse. Tras conocer la decisión del estudio, Cavill prefirió separarse del proyecto.

También te puede interesar: Henry Cavill protagonizará la adaptación de The Witcher de Netflix

Sin embargo, Dany Garcia, agente de Henry Cavill, negó por medio de Twitter los rumores al escribir “Estén en paz, la capa todavía está en su armario. @wbpictures ha sido y continúan siendo nuestros socios a medida que evolucionan el Universo DC. Esperen una declaración de WB más tarde hoy”.

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.

— Dany Garcia (@DanyGarciaCo) September 12, 2018